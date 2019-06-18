Трамвай збив чоловіка у Київському районі



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Триває слідство по факту ДТП

Трамвай збив пішохода в Київському районі Одеси - на вул. Люстдорфська дорога, 58 (Південно-західний масив). Про це повідомляє прес-служба управління Патрульній поліції в Одеській області.

ДТП сталося у вівторок, 18 червня, о 10:14. За попередньою інформацією, трамвай маршруту №13 рухався з боку площі Толбухіна.

Водій, помітивши чоловіка, який переходив колію, застосував екстрене гальмування і подав звуковий сигнал, проте уникнути втекти не вдалося. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні.

На місці події працював слідчий по ДТП.