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    Трамвай збив чоловіка у Київському районі

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    Трамвай збив чоловіка у Київському районі

    Триває слідство по факту ДТП

    Трамвай збив пішохода в Київському районі Одеси - на вул. Люстдорфська дорога, 58 (Південно-західний масив). Про це повідомляє прес-служба управління Патрульній поліції в Одеській області.

    ДТП сталося у вівторок, 18 червня, о 10:14. За попередньою інформацією, трамвай маршруту №13 рухався з боку площі Толбухіна.

    Водій, помітивши чоловіка, який переходив колію, застосував екстрене гальмування і подав звуковий сигнал, проте уникнути втекти не вдалося. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні.

    На місці події працював слідчий по ДТП.

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