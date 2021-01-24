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    Події в Україні

    У Павлограді сталася пожежа у гуртожитку, є постраждалі

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    <p>Займання гасили 20 рятувальників, та було залучено п&rsquo;ять одиниць спецтехніки</p> - У Павлограді сталася пожежа у гуртожитку, є постраждалі

    Займання гасили 20 рятувальників, та було залучено п’ять одиниць спецтехніки

    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Загоряння трапилося у кімнаті на третьому поверсі багатоповерхівки

    Під час пожежі на території гуртожитку в місті Павлодар Дніпропетровської області постраждало кілька осіб.

    У ДСНС поділилися подробицями, які стали відомими ранком неділі, 24 січня 2021 року.

    «23 січня о 09:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській міста Павлоград. За вказаною адресою направлені відділення 27-ої та 37-ої державних пожежно-рятувальних частин шостого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області», – зазначається у повідомленні.

    Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті, розташованій на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі.

    Через сильне задимлення, вогнеборці одразу почали виводити мешканців.

    За допомогою автодрабини, з четвертого поверху було врятовано три особи, з них одна дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання виведено по сходовій клітині мешканців з третього та четвертого поверхів будівлі у кількості шести осіб, з яких одна дитина.

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    У Павлограді сталася пожежа у гуртожитку, є постраждалі
    У Павлограді сталася пожежа у гуртожитку, є постраждалі
    У Павлограді сталася пожежа у гуртожитку, є постраждалі
    У Павлограді сталася пожежа у гуртожитку, є постраждалі
    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Внаслідок пожежі постраждало три особи. Медичними працівниками їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

    Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв.м.

    Пожежу локалізовано о 09:16 та ліквідовано о 09:38.

    До гасіння займання залучено 20 осіб особового складу та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Як повідомлялося, з похолоданням на Київщині побільшало трагедій.

    Нагадаємо, 20 січня, вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії.

    Теги: пожежа ДСНС рятувальники Дніпропетровщина майно
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