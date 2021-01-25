Масштабна пожежа в автопарку в Києві знищила декілька автомобілів (фото)

Повністю згоріла вантажівка, пошкоджені причепи та три легкові автівки

У неділю, 24 січня, на території автотранспортного підприємства на вул. Василя Степанченка у Святошинському районі столиці сталася пожежа.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 9:57, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що загоряння сталося в одноповерховому металевому гаражному боксі з розповсюдження полум’я на поруч припарковані два вантажні автомобілі, які в ході гасіння пожежі було евакуйовано на безпечну відстань.

О 10:51 займання було локалізовано на площі 200 кв. м та о 10:56 ліквідовано.

Внаслідок займання повністю знищено вантажний автомобіль, який знаходився в гаражному боксі, частково пошкоджено чотири напівпричепи та три легкові автомобілі.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.