У Чорноморську чоловік взяв у заручники свою родину
Причини інциденту встановлюються
У місті Чорноморськ Одеської області чоловік утримував у квартирі в заручниках свою жінку та дитину. Про це повідомили в Головному управлінні нацполіції Одеської області.
«Сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що в оселі знаходився 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою.
Спочатку чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримав і надалі, погрожуючи завдати тілесні ушкодження.
Поліцейські вели з чоловіком переговори.
Правоохоронці вже затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Детальнішу інформацію обіцяють згодом.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.
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