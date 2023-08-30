У Чорноморську чоловік взяв у заручники свою родину

Причини інциденту встановлюються

У місті Чорноморськ Одеської області чоловік утримував у квартирі в заручниках свою жінку та дитину. Про це повідомили в Головному управлінні нацполіції Одеської області.

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«Сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в оселі знаходився 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою.

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Спочатку чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримав і надалі, погрожуючи завдати тілесні ушкодження.

Поліцейські вели з чоловіком переговори.

Правоохоронці вже затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Детальнішу інформацію обіцяють згодом.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.