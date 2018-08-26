У курортній Затоці потонув чоловік, тіло ще одного туриста шукають
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Розсилка
Затока
Потопельника дістали на берег і передали співробітникам поліції
Рятувальники виявили тіло 43-річного жителя Черкаської області, який ще вранці 24 серпня зник під час купання на узбережжі одеського передмістя Затока.
Як повідомляє видання Думская, тіло чоловіка знайшли увечері 25 серпня в лимані біля моста - на відстані близько 150 м від берега.
Потопельника дістали на берег і передали співробітникам поліції.
Пошуки тіла ще одного відпочиваючого з Хмельницької області, який зник 23 серпня під час купання в морі, тривають.
Раніше повідомлялося, що на Арабатській стрілці за 4 години потонули п’ятеро людей.