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    Новини

    У курортній Затоці потонув чоловік, тіло ще одного туриста шукають

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    Затока - У курортній Затоці потонув чоловік, тіло ще одного туриста шукають
    Затока

    Потопельника дістали на берег і передали співробітникам поліції

    Рятувальники виявили тіло 43-річного жителя Черкаської області, який ще вранці 24 серпня зник під час купання на узбережжі одеського передмістя Затока.

    Як повідомляє видання Думская, тіло чоловіка знайшли увечері 25 серпня в лимані біля моста - на відстані близько 150 м від берега.

    Потопельника дістали на берег і передали співробітникам поліції.

    Пошуки тіла ще одного відпочиваючого з Хмельницької області, який зник 23 серпня під час купання в морі, тривають.

    Раніше повідомлялося, що на Арабатській стрілці за 4 години потонули п’ятеро людей.

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