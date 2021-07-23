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    У одеської пенсіонерки вкрали майже три мільйони гривень

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    Гроші вкрали з її будинку - У одеської пенсіонерки вкрали майже три мільйони гривень
    Гроші вкрали з її будинку

    Місцева жителька повідомила поліції про пограбування

    В Одесі у пенсіонерки вкрали $100 тис, близько 2,7 млн грн.

    Злочин стався на вулиці Кутовій, передає «Думськая».

    До правоохоронців звернулася місцева жителька 1948 року народження та повідомила про пограбування.

    За її словами, в будинок через вікно пробрався невідомий та викрав у неї $100 тис, близько 2,7 млн грн.

    Нагадаємо, за клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва, 23-річній місцевій мешканці, яка підозрюється у розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників та пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.

    Підозрювана здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень. Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку.

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    Теги: пограбування будинок злочин
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    У одеської пенсіонерки вкрали майже три мільйони гривень