У одеської пенсіонерки вкрали майже три мільйони гривень

Гроші вкрали з її будинку

Місцева жителька повідомила поліції про пограбування

В Одесі у пенсіонерки вкрали $100 тис, близько 2,7 млн грн.

Злочин стався на вулиці Кутовій, передає «Думськая».

До правоохоронців звернулася місцева жителька 1948 року народження та повідомила про пограбування.

За її словами, в будинок через вікно пробрався невідомий та викрав у неї $100 тис, близько 2,7 млн грн.

Нагадаємо, за клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва, 23-річній місцевій мешканці, яка підозрюється у розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників та пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.

Підозрювана здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень. Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку.

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