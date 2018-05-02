У поліцію повідомили про підозрілий предмет біля Будинку профспілок в Одесі
- Сьогодні, 12:55
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Правоохоронці відвели людей на безпечну відстань та оглянули вказану територію
В Одесі біля Будинку профспілок в день роковин трагічних сутичок 2 травня поліцейські перевіряли анонімне повідомлення про підозрілий предмет.
Про це повідомляє поліція Одеської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
«Жінка, яка телефонувала, нібито помітила серед квітів біля паркану схожу на барсетку сумочку», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці відвели людей на безпечну відстань та оглянули вказану територію.
«В результаті ніяких підозрілих чи небезпечних предметів виявлено не було», - повідомили у поліції.
Масові заходи продовжуються.
Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко заявив, що ситуація в місцях проведення масових заходів стабільна та повністю контрольована правоохоронцями.
Нагадаємо, в Одесі до дня роковин вуличних сутичок 2 травня 2014 року, унаслідок яких загинуло 48 людей і ще сотні були поранені, посилили охорону публічного порядку.