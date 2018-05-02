  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    У поліцію повідомили про підозрілий предмет біля Будинку профспілок в Одесі

    Правоохоронці відвели людей на безпечну відстань та оглянули вказану територію
    В Одесі біля Будинку профспілок в день роковин трагічних сутичок 2 травня поліцейські перевіряли анонімне повідомлення про підозрілий предмет. Про це повідомляє поліція Одеської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Жінка, яка телефонувала, нібито помітила серед квітів біля паркану схожу на барсетку сумочку», - говориться у
    • Сьогодні, 12:55
    • Розсилка
    Фото: Поліція Одеської області

    Правоохоронці відвели людей на безпечну відстань та оглянули вказану територію

    В Одесі біля Будинку профспілок в день роковин трагічних сутичок 2 травня поліцейські перевіряли анонімне повідомлення про підозрілий предмет.

    Про це повідомляє поліція Одеської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Жінка, яка телефонувала, нібито помітила серед квітів біля паркану схожу на барсетку сумочку», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці відвели людей на безпечну відстань та оглянули вказану територію.

    «В результаті ніяких підозрілих чи небезпечних предметів виявлено не було», - повідомили у поліції.

    Масові заходи продовжуються.

    Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко заявив, що ситуація в місцях проведення масових заходів стабільна та повністю контрольована правоохоронцями.

    Нагадаємо, в Одесі до дня роковин вуличних сутичок 2 травня 2014 року, унаслідок яких загинуло 48 людей і ще сотні були поранені, посилили охорону публічного порядку.

    Одеса поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ