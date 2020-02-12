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    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи

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    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи

    Капремонт одеської школи № 122: безпека, комфорт і спортивна інфраструктура

    Будівля Одеської загальноосвітньої школи № 122 на вул. Старопортофранківській, 45 була побудована в 1936-1937 роках. Під час Другої світової війни школа була зруйнована від попадання бомби, а в 1951 році - відновлена. Наразі в школі навчаються близько 900 учнів.

    У 2017-18 роках за бюджетні кошти у всіх приміщеннях харчоблоку та обідньому залі поетапно проводилися ремонтні роботи. Також було придбано технологічне обладнання та меблі для обіднього залу.

    Крім того, у рамках реалізації проєкту суспільного бюджету-2019 «Освітня технологія майбутнього» п'ять класів школи №122 оснастили комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням; організували навчання 17-ти вчителів-предметників за методикою змішаного навчання; розробили варіанти інтерактивних уроків з різних тем державних освітніх програм з урахуванням вимог Нової української школи.

    У 2019 році розпочалися роботи з капітального ремонту будівлі школи. На початковому етапі для безпеки учнів територія школи по всьому периметру була огороджена парканом. У грудні 2019 року в районі школи, у проїзді, який з'єднує вул. Старопортофранківську і вул. Новосельського, було організовано однобічний рух.

    На наступному етапі капремонту була виконана заміна віконних блоків, проведено капремонт даху всіх чотирьох корпусів школи та двох санвузлів всередині будівлі.

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    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи
    У Приморському районі Одеси проводиться капремонт школи

    Наразі проводяться фасадні роботи на четвертому корпусі школи, виконані утеплення та декоративне оздоблення фасадів трьох корпусів.
    Найближчим часом розпочнуться роботи з влаштування спортивного майданчика з гумовим покриттям для ігор у футбол, волейбол і баскетбол. Також буде упорядкована прилегла територія: покладена плитка, облаштовані сходинки і вхідні групи.

    Замовником робіт з капітального ремонту школи та благоустрою її території виступає управління капбудівництва Одеської міськради.

    Капремонт школи №122 планується завершити в поточному році.

    Одеса школа ремонт інфраструктура
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