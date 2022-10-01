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У центрі Одеси затримано агента ФСБ з позивним «професор» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У центрі Одеси затримано агента ФСБ з позивним «професор» (фото)
Зрадника затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської ОВА
фото: Одеська обласна прокуратура

Зрадник вербував людей та зливав розвідінформацію ворогу

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Приморського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно мешканця Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ і допомагав їм у проведенні підривної діяльності проти України. Від своїх кураторів отримав псевдонім «професор».

На виконання завдань ФСБ агент збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, які несли чергування на них, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спеціальних служб, промислових об’єктів військового призначення, що дислокуються на території Одеського регіону, а також інформацію про кількість і місця ураження ракетними ударами. Він розвідував способи укріплення штаба ОК «Південь», Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та поліції в Одеській області.

Також ФСБ цікавила суспільно-політична обстановка в Одесі, зокрема ситуація з продуктами харчування та постачанням палива, настрої людей, а також як подають ЗМІ інформацію про ракетний удар по Сергіївці Білгород-Дністровського району.

Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок.

Зрадника затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. В ході обшуку вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності та був придбаний за кошти ФСБ.

5 фото
На весь екран

Крім того, для забезпечення ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні, «професор» залучив свого знайомого з Івано-Франківська, який також був прихильником ідеї об’єднання Росії, Білорусії та України в єдине державне утворення під головуванням РФ, так би мовити «слов’янське братство». Також обвинувачений вербував мешканців Одещини для подальшої співпраці зі спецслужбами країни-агресора.

Нагадаємо, нещодавно в результаті багатоетапної спецоперації Служба безпеки викрила у Хмельницькій області «розконсервованого» агента ФСБ – громадянина РФ, який прибув в Україну у січні 2022 року.

Теги: росія прокуратура СБУ суд кримінал Одеса війна державна зрада

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