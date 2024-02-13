Путін та Карлсон. Післямова до інтерв’ю

Дивитися це потрібно лише професіоналам: журналістам, психіатрам та працівникам спецслужб

Матеріал публікується мовою оригіналу

Будь ласка, читайте текст після реклами

В своё время среди журналистов американской телекомпании NBC, работавших в Москве, бытовала игра. Накануне каждой пресс-конференции Путина они, помимо своих, составляли список вопросов, которые могут быть заданы кем-либо президенту России. И сами же давали по три предположительных ответа Путина. Почти со сто процентной вероятностью один из трёх попадал в точку.

Люди, не задумываясь в целесообразности процесса, продолжают смотреть интервью Путина. Им кажется, что это важно, ведь говорит диктатор, руководитель страны, могучей и опасной. Можно ли пропустить такое, не знать, не слышать, не учесть? Люди не сомневаются в необходимости внимания к подобным шоу. И напрасно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путин предсказуем и в мыслях, и в словах. Все его пресс-конференции и интервью по сути тривиальны.

Какие же должны были сложиться впечатления от последней беседы Путина с Такером Карлсоном? Никакие. Потому что это интервью не стоило внимания, если хоть немного дорожить своим временем и не желать забивать голову никчёмной чепухой не первой свежести. Независимо от того, была ли поездка американца в Москву миссией связного между Трампом и Путиным, как предполагают некоторые аналитики, или это интервью есть чистая монета.

Слушать подобные вещи не достойно внимания и впредь – в них нет никакого проку. Если вы, конечно, не специалист узкого профиля, для которого такие просмотры профессионально необходимы, как-то: журналист, психиатр или работник спецслужбы.

Люди не сомневаются в необходимости внимания к подобным шоу. И напрасно

Все высказывания Путина есть попытки манипуляций, пропаганда и банальщина, вес которым придает лишь ярлык «президент». Нормальному человеку не нужна пропаганда. Самодостаточным, умным людям нет необходимости слушать мнение какого-то русского и очень, без преувеличения, недалёкого человека. Ибо источник фактов в ином. То, что говорит Путин или его окружение публично, – ничтожно. Реальные их решения принимаются втайне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Выступление представителя РФ в ООН Небензи, как правило, есть чистое откровенное хамство ввиду слабости российской политической позиции и постыдного воспитания персоны. Словопоток от соловьёвых, симонян, захаровых и подобных также ничтожен.

Победить российскую пропаганду не просто легко, а очень легко – нужны языковой и культурный ареалы

Исключение из восприятия русских нарративов не может принести вреда никому, кроме самих русских. Ибо в этом случае для нормального человека не будет упущено ничего, что не следует упустить. Избавиться от мерзкого и бессмысленно, отбирающего энергию есть безусловный позитив. Практически любой российский мем крадет действительно важный и существенный мем, идущий из реального, нормального мира. Общение с русскими – удел профессионалов, которые сами будут задавать им повестку.

Победить российскую пропаганду не просто легко, а очень легко. Языковый и культурный ареалы, например, финнов, несмотря на пограничное соседство – вне России. Приток в их страну российских мыслеобразов, как всегда, либо фальшивых, либо вторичных, либо дурновкусных минимален. Финны ориентируются лишь на факты и на историю взаимоотношений с русскими. Поэтому они по-северному спокойно и без суеты, когда пришло время, вступили в НАТО и теперь хладнокровно готовятся к обороне от возможного нападения россиян. И вместо того, чтобы засорять головы своих сограждан информацией о китчевых событиях, произошедших на территории врага, они подают этим согражданам факты о защитных сооружениях, о военной помощи Украине, о премиях «Грэмми», о новой опере Хельмута Ланхеманна и о многом другом, достойном внимания цивилизованного мира и человека. И никаких не испытывают ментальных и не ментальных потерь ввиду отсутствия квантов идей из РФ. Финны победили пропаганду своего южного соседа. Легко и абсолютно.

Кажется, украинцам есть чем заняться, вместо того, чтобы хоть как-то соприкасаться с подобием смыслов, исходящих из русского мира. Можно надеяться, что более и более в Украине и к западу от неё будут приходить именно к такому выводу.