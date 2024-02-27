Сили оборони відійшли від двох сіл під Авдіївкою

ЗСУ здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині

Українські підрозділи здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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«На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове», – сказав він.

За словами речника, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців. При цьому запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора і вночі. Ворог зазнав тут великих втрат.

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Лиховій зауважив, що якщо досі противник намагався вести штурми малими групами, то наразі ці штурмові групи мають чисельність до взводу, а іноді і до роти.

Як повідомлялося, Сили оборони ухвалили рішення відійти із позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки.

Також українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки. Такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

До слова, триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.