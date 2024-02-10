Уночі ворог атакував Одещину: Гуменюк повідомила деталі
Під ударом безпілотників опинилася припортова інфраструктура
У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Про деталі нічного удару повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, було зафіксовано три хвилі атак, а дрони тяжіли до припортової інфраструктури
«Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев'ять «Шахедів», але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об'єкт», – заявила Гуменюк.
За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на південь регіону. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого в Одесі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста та району перебувати у безпечних місцях до відбою. Згодом він повідомив, що відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки на Одесу. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя.
У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.
Станом на першу ночі 14 будинків повністю згоріли, 50 було людей було евакуйовано. Ще чотирьох людей евакуювали з пожеж, з них – двоє дітей.
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