В Ізмаїлі на гарячому впіймали рецидивіста та його подругу



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Приятелювання 21-річної дівчини із «досвідченим» у майнових злочинах чоловіком довело до поліції

Вночі біля міської автостанції парочка проникла до кіоску, зламавши ролети та розбивши скло, забрала виручку та дещо з продуктів харчування й втекла. Шум скла, що б’ється, привернув увагу перехожого, і той викликав поліцію.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Патруль розшукав підозрюваних неподалік від місця злочину: вмостившись на лавці, вони спокійно рахували готівку та перебирали товар.

«Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід: жінці, з урахуванням обставин справи, зокрема, що злочин нею вчинений вперше, - у вигляді домашнього арешту, а неодноразово судимому за аналогічні злочини 39-річному чоловіку - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 76 тисяч 840 гривень, - розповіла начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Наталія Старцева. – Обом фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років».