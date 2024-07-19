«Укрзалізниця» підтвердила смерть пасажира від спеки у потязі

У вагоні не було системи кондиціювання, оскільки вагон продавався без кондиціювання

У нічному експресі «Запоріжжя-Ужгород» від спеки померла людина. Вагон, в якому їхав пасажир, був без кондиціонера.

Про це повідомив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

«Підтверджується. Це поїзд «Запоріжжя-Ужгород». Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тис. людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті», – сказав він.

В «Укрзалізниці зазначають, що подібні трагедії «не стають сухою статистикою», кожен випадок розбирається.

«По цьому випадку зокрема ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. По цьому випадку поки немає», – зазначив Перцовський.

Він підтвердив, що у вагоні не було системи кондиціювання, оскільки вагон продавався без кондиціювання.

«Тому я звертаюся до пасажирів: температурні рекорди побиті всі, а в нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали», – додав він.

Днями низка ЗМІ повідомила про раптову смерть пасажирки потягу «Запоріжжя-Ужгород». Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги у місто Стрий Львівської області. Як зазначали пасажири потягу, у купе була спека, вагон був без кондиціонера.

До відома, «Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої.