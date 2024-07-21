РФ залучає до боїв непідготовлені нерегулярні війська

Москва використовує військові формування, які не мають артилерійської чи повітряної підтримки

Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що Москва використовує ці формування попри те, що вони непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

Одним із прикладів є Добровольчий корпус, який було створено у 2023 році. Він складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених.

У відомстві зазначили, що ці сили служать в нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем. І ймовірно, зазнали більше втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно з російськими регулярними частинами.

Раніше британська розвідка назвала найгарячіший напрямок фронту в Україні.

Нагадаємо, за останні два місяці російська армія зазнала рекордних втрат у війні проти України. За оцінками британської розвідки, у травні та червні близько 70 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту.