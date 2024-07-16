В Одесі пʼяний чоловік бажав смерті пораненим бійцям ЗСУ

Чоловік, побачивши працівників ТЦК та СП, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести

В Одесі чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, після чого напав на військовослужбовців, які проходили реабілітацію. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Зазначається, що перехожий, побачивши працівників ТЦК та СП, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести. У той час недалеко від них були військові, які лікуються в шпиталі.

Військові, почувши лайку, підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися. У відповідь на це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців.

Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина. Представники ТЦК, за даними оперативного командування «Південь», участі в конфлікті не брали.

«Образа військовослужбовців має жорстко каратися. Більшість військовослужбовців ЗСУ – мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому повага до ЗСУ має бути у кожного на першому місці», – заявили у командуванні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК, бо «військові відлякують туристів». Блокпост у Ворохті на Івано-Франківщині, через який місцеві жителі напали на військових, демонтовано. При цьому перевірки документів працівниками територіального центру комплектування не буде припинено. Про це повідомили в оперативному командуванні «Захід».

До слова, у Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.