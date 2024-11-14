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Паркінг на Старокиївській горі: КМДА розкрила деталі будівництва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Паркінг на Старокиївській горі: КМДА розкрила деталі будівництва
У КМДА зазначили, що крім того, будівництво укриття та паркінгу планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей
фото з відкритих джерел

Наразі територія, де планується зведення укриття та паркінгу, не належить до паркової зони і ще за радянського періоду була забудована гаражними боксами

Депутати Київради на найближчому засіданні розглянуть проєкт «Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі м. Києва», який дозволить створити протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто. Про це інформує пресслужба КМДА.

Як зазначається, наразі територія, де планується зведення укриття та паркінгу, не належить до паркової зони і ще за радянського періоду була забудована гаражними боксами з підпірними стінами. Ці конструкції здебільшого зведені самочинно, тобто без відповідної проєктної документації та будь-яких археологічних досліджень.

Режим використання цієї території, визначений науково-проєктною документацією зон охорони пам’яток, не передбачає заборону нового будівництва, а лише накладає певні обмеження, зокрема висотні. Крім того, передбачені обов’язкові археологічні дослідження перед початком будівельних робіт.

«Реалізація проєкту дасть можливість зберегти наявний масштаб забудови, не створюватиме додаткових архітектурних акцентів і домінант, які б порушували традиційний характер історичного середовища. Територія проєкту детального плану розташована в межах Центрального історичного ареалу, Центральної планувальної зони, Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», архітектурної і археологічної охоронних зон, зони охоронюваного ландшафту, археологічного заповідника, територій пам’яток ландшафту, історії, археології, зон охорони окремих пам’яток і комплексів. Проте розміщення тут самовільно збудованих гаражних боксів є не лише порушенням нормативних вимог, а й загрозою для інженерних мереж і споруд та знеціненням історичного й містобудівного значення території», – йдеться у повідомленні.

Також в КМДА зазначили, що крім того, будівництво укриття та паркінгу планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей. Неподалік розташовані житлові будинки, лікувальні й навчальні заклади, утім відсутні об’єкти укриття протирадіаційного типу. В умовах воєнного стану розміщення укриттів у місцях скупчення людей є одним з пріоритетів.

«Місто суворо дотримуватиметься вимог пам’яткоохоронного законодавства під час реалізації проєкту Детального плану територій. Зокрема, до початку робіт будуть проведені археологічні дослідження відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини». Крім того, проєктна документація буде направлена на погодження до органів охорони культурної спадщини. Надрукувати», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури виступило проти цього проєкту, наголошуючи на неприпустимості знищення історичної спадщини. Зазначається, що земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі Києва, впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», в межах охоронної зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення «Андріївська церква», на території пам’ятки археології національного значення «Культурний шар «Міста Ярослава».
 

Теги: будівництво укриття місто собор лавра Міністерство культури історія памятник

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