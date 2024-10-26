Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі
Журналістів вразила кількість санвузлів у квартирі російського генерала
фото: скріншот із відео

АРМА шукає для помешкання управителя

Тисяча квадратних метрів розкоші для російського генерала. В Одесі правоохоронці знайшли квартиру Михайла Дмитрієва. Йому 77 років, але він досі працює і отримує зарплатню у Міністерстві оборони РФ, бо займався розвитком ракетної програми Росії. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

2023 року родина Дмитрієвих потрапила під санкції РНБО, зараз їхнє майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Агентство шукає для цієї квартири управителя.

Одеську квартиру родина генерала придбала у 2005 році за 570 000 доларів у стані «від забудовника». Оформили її на тещу – Євдокію Афоніну, а після її смерті квадратні метри успадкувала Лариса Дмитрієва – дружина генерала.

Квартира розташована у елітному районі Одеси, поруч із морем, у будинку на вулиці імені Адмірала Азарова. Вхід на територію – лише за перепустками або за попереднім записом. Будинок звели 20 років тому і, як стверджують ріелтори, це було перше в Одесі житло-бізнес класу. Родина російського генерала Михайла Дмитрієва викупила одразу два верхні поверхи.

Із вікон квартири видно море та тренувальну базу футбольного клубу «Чорноморець». Це п’ятикімнатне житло з великими онспейсами, каміном, джакузі, лазнею та подекуди доволі дивними дизайнерськими рішеннями. На першому поверсі – кухня, хол, їдальня, дві спальні, дитяча та три гардеробні. А ще – із десяток санвузлів. Лише біля господарського ліжка – два унітази, дві душові та джакузі.

На другий поверх ведуть мармурові сходи з кришталевим оздобленням. Тут велика розважальна кімната з аудіо- та відеотехнікою лише преміальних брендів, більярд, сауна та вертикальний солярій. Також є зимовий сад, зона караоке та ще одна велика ванна-джакузі.

У квартирі журналісти знайшли платівки за газ, він тут для тепла і гарячої води. У цьому році, коли у квартирі ніхто не жив, рахунок у середньому – 30 000 грн на місяць.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

 

Читайте також:

Теги: санкції Одеса бізнес житло будинок дружина майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Книга Боба Вудварда «Війна»
Як Білий дім намагався зупинити вторгнення Росії і чому це не вдалося: що ми дізнались з нової книги Боба Вудварда
Вчора, 18:56
Після початку російського вторгнення в Україну Apple вимагає від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ
Російський відеохостинг Rutube видалили з Google Play
2 жовтня, 20:06
З березня 2023 року бренд PariMatch перебуває під санкціями в Україні
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
9 жовтня, 17:00
За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку «буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії»
Стало відомо, коли ЄС введе перші санкції проти Ірану за передачу ракет Росії
11 жовтня, 18:57
Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність»
Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info
14 жовтня, 21:53
В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
14 жовтня, 11:02
Депутат вважає Росію «мудрою та розвиненою» країною
Депутат Європарламенту приїхав до Москви «вибачатися за русофобію»
14 жовтня, 18:13
Туреччина взялась боротись із тими, хто не платить податки
У Туреччині з'явився офіційний перелік «податкових ухилянтів»
17 жовтня, 11:18
Вибори в США
Тейлор Свіфт, Бейонсе, Каньє Вест: VIP-агітатори Трампа та Гарріс на виборах в США
21 жовтня, 08:16

Новини

Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі
Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі
Нацгвардія прокоментувала нагородження медаллю мера Одеси Труханова
Нацгвардія прокоментувала нагородження медаллю мера Одеси Труханова
Продала квартиру, а після спалила її: поліцейські викрили одеситку у злочині
Продала квартиру, а після спалила її: поліцейські викрили одеситку у злочині
В заповіднику Одеси з'явився унікальний птах
В заповіднику Одеси з'явився унікальний птах
В Одесі під час повітряної тривоги померла школярка: подробиці трагедії
В Одесі під час повітряної тривоги померла школярка: подробиці трагедії
Підпалювали об’єкти «Укрзалізниці»: на Одещині правоохоронці затримали групу молодиків
Підпалювали об’єкти «Укрзалізниці»: на Одещині правоохоронці затримали групу молодиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
17K
На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК
5830
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
4171
«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
3461
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3199
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua