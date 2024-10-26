Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі

АРМА шукає для помешкання управителя

Тисяча квадратних метрів розкоші для російського генерала. В Одесі правоохоронці знайшли квартиру Михайла Дмитрієва. Йому 77 років, але він досі працює і отримує зарплатню у Міністерстві оборони РФ, бо займався розвитком ракетної програми Росії. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

2023 року родина Дмитрієвих потрапила під санкції РНБО, зараз їхнє майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Агентство шукає для цієї квартири управителя.

Одеську квартиру родина генерала придбала у 2005 році за 570 000 доларів у стані «від забудовника». Оформили її на тещу – Євдокію Афоніну, а після її смерті квадратні метри успадкувала Лариса Дмитрієва – дружина генерала.

Квартира розташована у елітному районі Одеси, поруч із морем, у будинку на вулиці імені Адмірала Азарова. Вхід на територію – лише за перепустками або за попереднім записом. Будинок звели 20 років тому і, як стверджують ріелтори, це було перше в Одесі житло-бізнес класу. Родина російського генерала Михайла Дмитрієва викупила одразу два верхні поверхи.

Із вікон квартири видно море та тренувальну базу футбольного клубу «Чорноморець». Це п’ятикімнатне житло з великими онспейсами, каміном, джакузі, лазнею та подекуди доволі дивними дизайнерськими рішеннями. На першому поверсі – кухня, хол, їдальня, дві спальні, дитяча та три гардеробні. А ще – із десяток санвузлів. Лише біля господарського ліжка – два унітази, дві душові та джакузі.

На другий поверх ведуть мармурові сходи з кришталевим оздобленням. Тут велика розважальна кімната з аудіо- та відеотехнікою лише преміальних брендів, більярд, сауна та вертикальний солярій. Також є зимовий сад, зона караоке та ще одна велика ванна-джакузі.

У квартирі журналісти знайшли платівки за газ, він тут для тепла і гарячої води. У цьому році, коли у квартирі ніхто не жив, рахунок у середньому – 30 000 грн на місяць.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.