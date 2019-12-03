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    Новини

    В Одесі чоловік обікрав студента

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    В Одесі чоловік обікрав студента

    Правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав студента місцевого вишу

    Зловмисник привласнив куртку та рюкзак, які юнак всього на декілька хвилин залишив без нагляду у холі навчального закладу.

    Своїми діями він завдав потерпілому матеріального збитку на суму близько п’яти тисяч гривень.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Із заявою про крадіжку 18-річний студент звернувся до Портофранківського відділення поліції.

    Правоохоронці встановили і затримали підозрюваного. Він виявився 48-річним одеситом. Чоловік зізнався у вчиненому. Частину викраденого майна у нього вилучили.

    Правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

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