«Чистьте кулемети». Бабченко з-за кордону записав відеозвернення до українців

Журналіст, який виїхав з України, дав інтерв’ю «Главкому»

Російський журналіст Аркадій Бабченко дав кілька порад українцям, зокрема закликав чистити кулемети, аби бути готовими дати відсіч Росії. Про це він сказав після інтерв’ю «Главкому» у відеозверненні до українців.

«Зараз є пауза, у нас є якийсь час. І за цей час потрібно встигнути збудувати якийсь острівець посеред цього всього океану вируючої карамелі економічно сильною, з сильною армією, з сильною економікою і з сильними інститутами. Ось це треба розуміти, тому що я думаю, що друга серія війни все-таки буде і до неї варто бути готовим. Треба не внутрішніми чварами займатися, що ми так любимо робити. А розуміти, хто такий «ла-лалу-ла-ла-ла» і проти нього вибудовувати усі свої стратегії розвитку. Зберігаючи спокій і чистити кулемет. Усе буде Україна. Слава Україні – Героям Слава», – зазначив Бабченко.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України. 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

Нагадаємо, також Бабченко вважає, що на пострадянському просторі неминуче буде війна, і епіцентром подій може стати Карабах чи Білорусь, і не виключено, що й Україна.

Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.