  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Чистьте кулемети». Бабченко з-за кордону записав відеозвернення до українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після інтерв&rsquo;ю &laquo;Главком&raquo; Аркадій Бабченко записав відеозвернення до українців - «Чистьте кулемети». Бабченко з-за кордону записав відеозвернення до українців

    Після інтерв’ю «Главком» Аркадій Бабченко записав відеозвернення до українців

    фото скріншот відео

    Журналіст, який виїхав з України, дав інтерв’ю «Главкому»

    Російський журналіст Аркадій Бабченко дав кілька порад українцям, зокрема закликав чистити кулемети, аби бути готовими дати відсіч Росії. Про це він сказав після інтерв’ю «Главкому» у відеозверненні до українців.

    «Зараз є пауза, у нас є якийсь час. І за цей час потрібно встигнути збудувати якийсь острівець посеред цього всього океану вируючої карамелі економічно сильною, з сильною армією, з сильною економікою і з сильними інститутами. Ось це треба розуміти, тому що я думаю, що друга серія війни все-таки буде і до неї варто бути готовим. Треба не внутрішніми чварами займатися, що ми так любимо робити. А розуміти, хто такий «ла-лалу-ла-ла-ла» і проти нього вибудовувати усі свої стратегії розвитку. Зберігаючи спокій і чистити кулемет. Усе буде Україна. Слава Україні – Героям Слава», – зазначив Бабченко.

    Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.

    29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.


    Нагадаємо, також Бабченко вважає, що на пострадянському просторі неминуче буде війна, і епіцентром подій може стати Карабах чи Білорусь, і не виключено, що й Україна.

    Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.

    Читайте також інтерв'ю: Аркадій Бабченко: Буде ще війна – стовідсотково
    Теги: ЗМІ СБУ війна Путін вбивство Україна Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Чистьте кулемети». Бабченко з-за кордону записав відеозвернення до українців