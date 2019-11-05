В Одесі поліцію підняли на ноги через масове «замінування»



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На місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників

Повідомлення про замінування будівель надійшло до поліції о 16:02

Поліція у вівторок, 5 листопада, перевіряє інформацію про загрозу вибуху на ряді об'єктів в Одесі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«Повідомлення про замінування будівель надійшло сьогодні до поліції о 16:02», - заявили правоохоронці.

Для перевірки повідомлення на місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.

Нагадаємо, у Києві 5 листопада близько 9:30 надійшов анонімний дзвінок про мінування станцій «Майдан Незалежності», «Палац спорту». Після цього станції і відповідні пересадки на лінії були зачинені для пасажирів. Потяги проходили без зупинок.

Як повідомляв «Главком», на станції «Хрещатик» зібрався великий натовп людей, які чекали на відкриття «Майдану Незалежності» для пересадки на іншу лінію метро.

Нагадаємо, 1 листопада близько 10-ї години станції метро «Хрещатик» були закриті через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинено для пасажирів.

Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.