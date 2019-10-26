В Одесі готують до запуску міський медичний портал



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В Одесі розроблений єдиний медичний електронний ресурс з системою онлайн-звернень

Минулого тижня в приміщенні нової мерії (вул. Косівська) відбулася робоча нарада з питань впровадження Єдиного медичного порталу Одеси. У нараді взяли участь представники міських департаментів охорони здоров'я, інформації та зв'язків з громадськістю, лікувально-профілактичних установ Одеси.

У кожному медзакладі визначені співробітники, відповідальні за оперативне наповнення відповідних сторінок ресурсу актуальною інформацією про роботу установи. Для них було проведено тренінг з технічних питань роботи з сайтом.

Наразі Медпортал знаходиться у завершальній стадії тестування і наповнення інформацією про роботу установ, графіки прийому лікарів, міські і державні програми у сфері охорони здоров'я. Запуск базового функціоналу порталу планується до кінця нинішнього року.

Розробником Єдиного медичного порталу виступає команда проекту «Розумне місто» https://rozumnemisto.org, що займає в Україні провідні позиції в сфері створення систем електронного управління містами і громадами. У понад 100 містах України вже реалізовані зручні онлайн-ресурси для прийому звернень громадян, заявок в сфері ЖКГ, роботи електронних реєстрів ліків, підтримки донорства крові, забезпечення електронних закупівель та публічності фінансів, управління ОСББ та інших інструментів партнерства між владою і громадянами.

Єдиний медичний портал дозволить одеситам цілодобово отримувати інформацію про роботу всіх міських медичних установ і послуги, які вони надають, а також надасть можливість електронних звернень громадян з медичних питань і єдиного модуля для онлайн-запису на прийом до лікарів усіх медичних закладів.