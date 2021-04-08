  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі мати побила дитину гарячою пательнею: дівчинка отримала численні опіки ніг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці доправили жінку до відділення поліції для з'ясування обставин - В Одесі мати побила дитину гарячою пательнею: дівчинка отримала численні опіки ніг
    Правоохоронці доправили жінку до відділення поліції для з'ясування обставин
    фото: з відкритих джерел

    Однак після надання першої допомоги в лікарні, потреби в госпіталізації не було

    В Одесі жінка взяла гарячу сковорідку з плити й вдарила нею дитину. Дівчинка 10 років отримала численні опіки. Коли медики приїхали, її довелося везти в лікарню. Це трапилося вночі 8 квітня. Про це повідомляє Українська служба інформації, посилаючись на анонімне джерела в поліції. Однак правоохоронці офіційно поки не коментують подію.

    Подія трапилася на вулиці Богдана Хмельницького. Про зловмисницю відомо лише те, що їй – 34 роки. Дитина отримала численні опіки ніг. Однак після надання першої допомоги в лікарні, потреби в госпіталізації не було.

    Правоохоронців викликали через домашнє насильство. Вони доправили жінку до відділення поліції для з'ясування обставин. Чому вона вчинила насильство щодо дитини – невідомо.

    Нагадаємо, у Білій Церкві поліція затримала 58-річного чоловіка, який намагався задушити 14-річну дівчинку.

    Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, неповнолітню вдалося врятувати випадковим перехожим та 35-річному поліцейському Державної служби охорони.

    Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 58-річний чоловік. У його крові зафіксували високий вміст алкоголю – 1,37 проміле.

    Він не зміг пояснити співробітникам правоохоронних структур спонтанну агресію на випадкову перехожу. Потерпілою виявилась 14-річна дівчинка. Вона стверджувала, що проходила повз та чула як чоловік сварився зі своєю супутницею.

    Теги: діти Одеса напад домашнє насильство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies