В Одесі мати побила дитину гарячою пательнею: дівчинка отримала численні опіки ніг

Однак після надання першої допомоги в лікарні, потреби в госпіталізації не було

В Одесі жінка взяла гарячу сковорідку з плити й вдарила нею дитину. Дівчинка 10 років отримала численні опіки. Коли медики приїхали, її довелося везти в лікарню. Це трапилося вночі 8 квітня. Про це повідомляє Українська служба інформації, посилаючись на анонімне джерела в поліції. Однак правоохоронці офіційно поки не коментують подію.

Подія трапилася на вулиці Богдана Хмельницького. Про зловмисницю відомо лише те, що їй – 34 роки. Дитина отримала численні опіки ніг. Однак після надання першої допомоги в лікарні, потреби в госпіталізації не було.

Правоохоронців викликали через домашнє насильство. Вони доправили жінку до відділення поліції для з'ясування обставин. Чому вона вчинила насильство щодо дитини – невідомо.

Нагадаємо, у Білій Церкві поліція затримала 58-річного чоловіка, який намагався задушити 14-річну дівчинку.

Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, неповнолітню вдалося врятувати випадковим перехожим та 35-річному поліцейському Державної служби охорони.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 58-річний чоловік. У його крові зафіксували високий вміст алкоголю – 1,37 проміле.

Він не зміг пояснити співробітникам правоохоронних структур спонтанну агресію на випадкову перехожу. Потерпілою виявилась 14-річна дівчинка. Вона стверджувала, що проходила повз та чула як чоловік сварився зі своєю супутницею.