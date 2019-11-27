В Одесі минулого тижня народилися 186 немовлят
Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень
За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 186 немовлят, серед яких дві пари близнюків.
Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені одеситки, яких з'явилося на світ 98. Також за тиждень побачили світ 88 новонароджених хлопчиків.
Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з'явилися на світ 67 малюків.
Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.