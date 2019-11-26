Невідомі спалили автомобіль голови Одеської митниці (фото, відео)



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Спалена «Шкода Октавіа» належала сім’ї Ігоря Резніка, виконуючого обов’язки керівника Одеської митниці Фото: Facebook Максима Нефьодова

Автомобіль знаходився на закритій стоянці митниці

У ніч на вівторок невідомі спалили автомобіль, який належав родині в. о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.

Про це 26 листопада у Facebook повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

«Вночі на закритій стоянці митниці спалили «Шкоду Октавіа», яка належала сім’ї Ігоря Резніка, в.о. керівника Одеської митниці. На відео видно, що хтось перебрався через паркан, кинув пляшку і втік. Кому це вигідно? Купа варіантів - від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами. Наприклад, тільки вчора в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на $300 тис. і склали протоколи на 5,7 млн грн. щодо чотирьох нових авто BMW», - написав Нефьодов.

Він звернувся до МВС України, Національної поліції з вимогою «забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину».

«Боротьба із контрабандою - це війна, і ми мусимо перемогти!» - підкреслив Нефьодов.