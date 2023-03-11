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Працівник центру комплектування танцював під російську пісню: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Працівник центру комплектування танцював під російську пісню: як його покарали
Заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів
фото: скріншот із відео

Володимир Руснак на святкуванні 8 Березня розважався під пісню «Алкоголічка»

Заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів після того, як у соцмережах 9 березня з'явилося відео, де він танцює під пісні виконавців з Росії. Про це повідомила речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

В ОК «Південь» написали, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.

«Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану», – зазначили там.

Нагадаємо, заступник начальника Болградського районного центру комплектування Володимир Руснак на святкуванні 8 Березня розважався під пісню «Алкоголічка», яку виконує російський співак Олександр Ревва.

Раніше російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні «рублями» та докоряючи персоналу, бо вони розмовляють українською мовою.

Теги: відео співак 8 березня

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