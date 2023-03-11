Працівник центру комплектування танцював під російську пісню: як його покарали

Заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів

Володимир Руснак на святкуванні 8 Березня розважався під пісню «Алкоголічка»

Заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів після того, як у соцмережах 9 березня з'явилося відео, де він танцює під пісні виконавців з Росії. Про це повідомила речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ОК «Південь» написали, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.

«Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану», – зазначили там.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, заступник начальника Болградського районного центру комплектування Володимир Руснак на святкуванні 8 Березня розважався під пісню «Алкоголічка», яку виконує російський співак Олександр Ревва.

Раніше російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні «рублями» та докоряючи персоналу, бо вони розмовляють українською мовою.