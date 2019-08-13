В Одесі не можна купатися на п'яти пляжах: список



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В Одесі на п'яти пляжах вода не відповідає санітарним нормам

В Одесі на частині узбережжя морська вода не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України.

У зонах рекреації морського водокористування на пляжах міста Білгород-Дністровський, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів, а також міста Одеси були досліджені понад 90 проб морської води.

Дослідження проводилися на санітарно-мікробіологічні та хімічні показники.

За інформацією що надійшла від ДУ «Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», за результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 6 серпня 2019 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками, відповідають гігієнічним вимогам, окрім пляжів:

16 ст. Великого Фонтану,

13 ст. Великого Фонтану,

10 ст. Великого Фонтану,

«Аркадія»,

«Отрада»,

та у місцях скиду стічних вод: