  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі не можна купатися на п'яти пляжах: список

    • Розсилка
    В Одесі не можна купатися на п'яти пляжах: список

    В Одесі на п'яти пляжах вода не відповідає санітарним нормам

    В Одесі на частині узбережжя морська вода не відповідає санітарним нормам.

    Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України.

    У зонах рекреації морського водокористування на пляжах міста Білгород-Дністровський, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів, а також міста Одеси були досліджені понад 90 проб морської води.

    Дослідження проводилися на санітарно-мікробіологічні та хімічні показники.

     За інформацією що надійшла від ДУ «Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», за результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 6 серпня 2019 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками, відповідають гігієнічним вимогам, окрім пляжів:

    • 16 ст. Великого Фонтану,
    • 13 ст. Великого Фонтану,
    • 10 ст. Великого Фонтану,
    • «Аркадія»,
    • «Отрада»,

    та у місцях скиду стічних вод:

    • СБО «Південна»,
    • СБО «Північна»,
    • Одеської ТЕЦ.
    Читайте також
    Чорне море вода Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ