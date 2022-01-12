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    У Львові патрульні врятували хлопця, який хотів убити себе у прямому ефірі

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    Хопець був вдячний, що його знайшли та врятували копи 
    фото: МВС

    Копи врятували хлопця від самогубства

    У Львові поліцейські врятували 21-річного хлопця, який намагався накласти на себе руки і вів трансляцію подій у соцмережі. Копи розповіли, що до поліції зателефонувала дівчина і повідомила, що її знайомий веде пряму трансляцію в соцмережі де попрощався зі всіма та сказав, що не хоче жити.

    Молодий чоловік відмовлявся сказати де він. Львів'янка скинула скрін трансляції.

    «Заступник командира роти другого батальйону Олександр Савицький та його напарник Віктор Жовтанецький упізнали парк де б він мав перебувати. До пошуків долучились інші екіпажі та інспектори роти тактико-оперативного реагування. Олександр та Віктор першими дісталися до місця з трансляції», – розповіли у полції.

    Але у тому місці в парку вже нікого не було. Оглянувши прилеглі території, патрульні знайшли 21-річного львів'янина на вулиці Стуса.

    «У нього була поранена рука, яку він хотів приховати від патрульних. Поліцейські одразу надали йому домедичну допомогу та викликали швидку. Він пояснив, що зіштовхнувся із труднощами, які не може подолати самотужки. І був вдячний, що його таки знайшли», – кажуть львівські полісмени.

    Молодого чоловіка шпиталізували до медичного закладу.

    Нагадаємо, 9 січня у Кривому Розі мати й син вчинили самогубство.

    Раніше на Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство.

    Теги: Львів самогубство поліція чоловік парк
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    У Львові патрульні врятували хлопця, який хотів убити себе у прямому ефірі