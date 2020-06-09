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    Події в Україні

    На Тернопільщині пожежник спробував зупинити бійку і отримав поранення

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    Наразі встановлюються обставини злочину та причетні до нього особи - На Тернопільщині пожежник спробував зупинити бійку і отримав поранення
    Наразі встановлюються обставини злочину та причетні до нього особи

    За попередньою інформацією між трьома чоловіками на автозаправці виник конфлікт, у який втрутився рятувальник

    У Тернопільській області співробітник пожежно-рятувальної служби отримав поранення, коли спробував зупинити конфлікт, що виник на автозаправці. Про це УНН повідомили правоохоронці.

    Зазначається, що за попередньою інформацією між трьома невстановленими чоловіками на автозаправці виник конфлікт, у який втрутився пожежник.

    «Він намагався зупинити невідомих, тоді між ним і одним з учасників конфлікту виникла бійка. У процесі бійки цей чоловік витяг травматичний пістолет та вистрелив в бік пожежника. Після чого з місця скоєння злочину він зник у невідомому напрямку. Пожежник був госпіталізований з пораненням обличчя», - йдеться у повідомленні.

    Наразі встановлюються обставини злочину та причетні до нього особи.

    Як повідомлялося раніше, у поліції розслідують побиття нардепа зі «Слуги народу» на заправці біля Житомира.

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