В Одесі перевірять роботу електросирен
У місті буде проведено поетапне централізоване включення електросирен
27 листопада 2019 року в період з 10:00 до 16:00 в Одесі буде проведено комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із запуском електросирен та гучномовців.
Інформація надана з метою запобігання можливим непорозумінням серед населення при переривчастому звучанні електросирен.
Про всі випадки несанкціонованого включення електросирен необхідно повідомляти чергового служби цивільного захисту за телефоном: 748-15-09.