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    Новини

    В Одесі перевірять роботу електросирен

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    В Одесі перевірять роботу електросирен

    У місті буде проведено поетапне централізоване включення електросирен

    27 листопада 2019 року в період з 10:00 до 16:00 в Одесі буде проведено комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із запуском електросирен та гучномовців.

    Інформація надана з метою запобігання можливим непорозумінням серед населення при переривчастому звучанні електросирен.

    Про всі випадки несанкціонованого включення електросирен необхідно повідомляти чергового служби цивільного захисту за телефоном: 748-15-09.  

    Одеса населення
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