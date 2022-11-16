В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

На даний момент офіційної інформації про причину вибухів немає

Попередньо могла спрацювати система протиповітряної оборони

Сьогодні вранці, 16 листопада, в Одесі під час повітряної тривоги було чути звук вибуху.Про це повідомляє «Суспільне».

За інформацією місцевих Telegram-каналів, попередньо могла спрацювати система протиповітряної оборони. Однак на даний момент офіційної інформації немає.

Нагадаємо, розпочалася 266-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

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