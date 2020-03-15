Одеська мерія переконливо просить городян максимально обмежити перебування в людних місцях



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В Одесі посилюють превентивні заходи в зв'язку з пандемією коронавируса в світі

У зв'язку з посиленням профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу коронагріппа на території Одеси, одеська мерія звертається до жителів міста з настійним проханням максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не відвідувати місця загального користування та місця скупчення людей. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, зокрема через кашель і чхання, а також торкання поверхонь, забруднених вірусом.

COVID-19 може жити на поверхнях протягом кількох годин, але прості дезінфікуючі засоби можуть його вбити.

Основні рекомендації щодо профілактики коронавируса:

Уникайте контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Намагайтеся уникати місця масового скупчення людей. Часто і ретельно мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком. Миття рук з милом: не менше 20-40 секунд в теплій воді, обов'язково при видимому забрудненні рук, після повернення з вулиці, відвідування громадського транспорту, відвідування санвузла, перед приготуванням і прийомом їжі. Для дезінфекції рук використовуйте антисептики з вмістом спирту не менше 60% або 1-2% розчин хлоргексидину: необхідно налити в долоню близько 3 мл розчину і ретельно обробити руки не менше 30 секунд, приділивши особливу увагу простору під нігтями. Торкатися до лиця, особливо очей, носа, рота, можна виключно чистими руками, тільки що вимитими з милом або обробленими антисептиком. Намагайтеся не торкатися до обличчя в громадських місцях або після контакту з поверхнями і об'єктами, до яких раніше міг торкатися хвора людина. Термічно обробляйте продукти, не вживайте в їжу сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. По можливості утримайтеся від відвідування регіонів з високим рівнем коронавируса, якщо ви відчули нездужання після поїздки - відразу зверніться до лікаря.

У разі появи симптомів захворювання відвідувати медичний заклад особисто не рекомендується. Зателефонуйте своєму сімейному лікареві або педіатра, якщо захворіла дитина. Або можна викликати лікаря додому за номерами телефонів міської служби невідкладної допомоги: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

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