Самогубство в Одесі: чоловік вистрибнув із 13 поверху

Поліція просить мешканців будинку упізнати тіло, але ті хто виходять з під'їзду – чоловіка не знають

Вранці, 22 березня, в Київському районі Одеси чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 13 поверху багатоповерхівки на вул Академіка Корольова, 56.

Як повідомляють очевидці, чоловік не реагував на вмовляння не робити цього вчинку, пише видання ivasi.news . Довелося викликати поліцію. Але в останній момент, перед тим, як його схопили поліцейські, він стрибнув.

Причина його вчинку невідома. Поліція просить мешканців будинку упізнати тіло, але ті хто виходять з під'їзду – чоловіка не знають.

Нагадаємо, 20 березня, стало відомо про самогубство, що сталося на Харківському масиві Києва. Дівчина викинулась з 35-го поверху житлового будинку на Харківському шосе.

Смерть настала миттєво.

Як зазначається в повідомленні, дівчина викинулася з вікна квартири, яка розміщена в житловому комплексі «Мега-Сіті». Внаслідок падіння вона пробила дах прибудови, яка розміщеної на території багатоповерхівки.

Що стало причиною таких дій дівчини, невідомо, це має встановити слідство. На місті працюють правоохоронці й медики, які встановлюють подробиці трагедії.