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    Самогубство в Одесі: чоловік вистрибнув із 13 поверху

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    Причина&nbsp; вчинку чоловіка невідома - Самогубство в Одесі: чоловік вистрибнув із 13 поверху
    Причина  вчинку чоловіка невідома
    фото: ivasi.news

    Поліція просить мешканців будинку упізнати тіло, але ті хто виходять з під'їзду – чоловіка не знають

    Вранці, 22 березня, в Київському районі Одеси чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 13 поверху багатоповерхівки на вул Академіка Корольова, 56.

    Як повідомляють очевидці, чоловік не реагував на вмовляння не робити цього вчинку, пише видання ivasi.news . Довелося викликати поліцію. Але в останній момент, перед тим, як його схопили поліцейські, він стрибнув.

    Причина його вчинку невідома. Поліція просить мешканців будинку упізнати тіло, але ті хто виходять з під'їзду – чоловіка не знають.

    Нагадаємо, 20 березня, стало відомо про самогубство, що сталося на Харківському масиві Києва. Дівчина викинулась з 35-го поверху житлового будинку на Харківському шосе.

    Смерть настала миттєво.

    Як зазначається в повідомленні, дівчина викинулася з вікна квартири, яка розміщена в житловому комплексі «Мега-Сіті». Внаслідок падіння вона пробила дах прибудови, яка розміщеної на території багатоповерхівки.

    Що стало причиною таких дій дівчини, невідомо, це має встановити слідство. На місті працюють правоохоронці й медики, які встановлюють подробиці трагедії.

    Теги: Одеса самогубство поліція чоловік
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