Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені (оновлено)

Як зазначив мер Харкова, внаслідок російського удару є один загиблий та 16 поранених, зокрема четверо з них – діти

Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами очільника ОВА, внаслідок російської пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Станом на 16:31 відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані. Згодом він повідомив, що відомо вже про 12 постраждалих, чотири з них діти.

О 16:56 кількість поранених у Харкові зросла до 16-ти.

«Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги», – додав він.

Тип озброєння, яким росіяни атакували місто встановлюється. На місці удару зараз працюють відповідні служби.

Раніше у Харкові сьогодні, 27 березня, вдень місцеві мешканці почули кілька вибухів. Наразі в місті оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін націлився на взяття Харкова.

Зокрема, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто було фактично повністю без світла.

До слова, у Харкові вчора зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні.

Як повідомлялося, український генерал пояснив, як зменшити кількість ракетних ударів по Харківщині.