Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радницю: хто нею став

До виконання обов'язків Леонідова приступила 15 листопада

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радника-консультанта. Ним протягом найближчого року буде депутатка Одеської міської ради Лілія Леонідова.

Відповідне розпорядження міський голова підписав 14 листопада, а на сайті мерії його опублікували 21 листопада.

Підставою для призначення стала заява депутатки. На посаді радника міського голови вона відповідатиме за питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству.

До виконання обов'язків Леонідова приступила 15 листопада. Раніше вона вже була радницею Труханова в період від 2 жовтня 2023 року до початку жовтня поточного.

Що відомо про Лілію Леонідову

Лілія Леонідова народилася 8 березня 1976 року в місті Старий Крим, що розташоване у Феодосійському районі Автономної Республіки Крим. До 16 років вона жила в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, потім переїхала в Одесу, де закінчила інженерно-будівельний інститут .

У 2015 році жінка балотувалася від партії «Блок Петра Порошенка», а у квітні 2020 року увійшла до депутатського об'єднання «Опозиційна платформа – За життя». Наразі Леонідова входить до складу постійної депутатської комісії з питань соціальної політики та праці, а також є членкинею двох депутатських груп «Рівні можливості» та «Комунальні ресурси».