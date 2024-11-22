Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радницю: хто нею став

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радницю: хто нею став
Радниця міського голови Одеси Геннадія Труханова Лілія Леонідова.
фото: Лілія Леонідова/Facebook

До виконання обов'язків Леонідова приступила 15 листопада

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радника-консультанта. Ним протягом найближчого року буде депутатка Одеської міської ради Лілія Леонідова.
Відповідне розпорядження міський голова підписав 14 листопада, а на сайті мерії його опублікували 21 листопада.

Підставою для призначення стала заява депутатки. На посаді радника міського голови вона відповідатиме за питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству.

До виконання обов'язків Леонідова приступила 15 листопада. Раніше вона вже була радницею Труханова в період від 2 жовтня 2023 року до початку жовтня поточного.

Що відомо про Лілію Леонідову

Лілія Леонідова народилася 8 березня 1976 року в місті Старий Крим, що розташоване у Феодосійському районі Автономної Республіки Крим. До 16 років вона жила в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, потім переїхала в Одесу, де закінчила інженерно-будівельний інститут .

У 2015 році жінка балотувалася від партії «Блок Петра Порошенка», а у квітні 2020 року увійшла до депутатського об'єднання «Опозиційна платформа – За життя». Наразі Леонідова входить до складу постійної депутатської комісії з питань соціальної політики та праці, а також є членкинею двох депутатських груп «Рівні можливості» та «Комунальні ресурси».

Читайте також:

Теги: Одеса партії жінка Геннадій Труханов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло
Хто стане президентом Молдови? Що кажуть соціологи, політологи і самі кандидати Сусіди
31 жовтня, 06:00
У Грузії дилема із новим парламентом
Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»
30 жовтня, 22:23
Росіяни вдарили по Харкову КАБом
Удар КАБом по Харкову, вибухи у Києві: головне за ніч
8 листопада, 07:30
Президент Ботсвани Масісі цілує виборчий бюлетень
Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
1 листопада, 15:58
Майже 70% усіх загиблих у Газі – жінки й діти – ООН
Майже 70% усіх загиблих у Газі – жінки й діти – ООН
9 листопада, 02:50
В Одесі виплатили допомогу ветеранам
В Одесі надають адресну допомогу ветеранам війни та членам їхніх сімей
7 листопада, 11:54
Камала Гарріс вже проголосувала
Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах у США
4 листопада, 04:10
Жінки в Україні розвивають підприємницьку діяльність
Українські жінки відкривають все більше бізнесів
6 листопада, 15:45
Наслідки дронової атаки РФ на Одесу у ніч з 9 на 10 листопада 2024 року
В Одесі розгорнули оперативний штаб для мешканців пошкоджених від атаки РФ будинків
10 листопада, 13:36

Новини

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радницю: хто нею став
Мер Одеси Геннадій Труханов призначив собі радницю: хто нею став
На Одещині скасували екстрені знеструмлення: одеський електротранспорт відновив свою роботу
На Одещині скасували екстрені знеструмлення: одеський електротранспорт відновив свою роботу
На лаві підсудних опинилися двоє чиновників Одеської
На лаві підсудних опинилися двоє чиновників Одеської
Одеситки зібрали колекцію медалей на чемпіонатах України з синхронного плавання
Одеситки зібрали колекцію медалей на чемпіонатах України з синхронного плавання
В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі в багатоповерхівці
В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі в багатоповерхівці
В Одесі благодійні організації розгорнули пункти допомоги постраждалим від атаки
В Одесі благодійні організації розгорнули пункти допомоги постраждалим від атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
40K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
6026
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
4191
Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN
4121
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ

Новини

Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua