У Сумах викрито шахрая, який видавав себе за спецпризначенця та виманював у волонтерів гроші

Видаючи себе за військовослужбовця, чоловік виманив у волонтерів майже шість мільйонів гривень

У Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Повідомляється, що підозрюваний не має жодного відношення до військової служби, проте йому вдалось переконати голову громадської організації у своїй приналежності до сил спеціального призначення.

Відомо, що протягом тривалого часу він розповідав волонтерам вигадані історії про те, як він зі своїм підрозділом виконують надважливі завдання у зоні проведення активних бойових дій. Тому й просив допомогти.

Шахрай отримав від волонтерів під приводом придбання засобів захисту, амуніції тощо 1,8 млн грн.

«Більш того, протягом 2023 року ГО здійснила 163 транзакції, перерахувавши на рахунки псевдовійськового нібито для потреб його підрозділу 2 млн 568 тис. грн», – йдеться у повідомленні. Також волонтери придбали та передали йому 9 транспортних засобів на 1,7 млн грн, які той продав.

До слова, у Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн. Слідство встановило, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Серед учасників організованої групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

Далі зловмисники знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки.

Також повідомлялось, що на Тернопільщині шахраї ошукали мешканця Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку.

Чоловік переказав аферистам гроші, бо в інтернеті йому написала жінка, яка шукала спадкоємця своїх статків й вирішила заповісти гроші мешканцю Чортківщини.

З ним зв’язався представник жінки, який попросив надіслати документи та реквізити банківських карток. Аби отримати бажані мільйони, аферист розповів про необхідність заплатити за послуги адвокатів, укласти угоду з банком та деякі «формальності».

Нагадаємо, що у журналі Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття з пропозицією запровадити нагороди для штурмовиків за зразком вермахту.