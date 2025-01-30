Швейцарія засудила подружжя за переказ коштів сину: шокуюча причина

Подружжя стверджувало в суді, що переказували кошти сину, аби допомогти йому повернутися до Швейцарії

Син засудженого швейцарського подружжя приєднався до лав ІДІЛ у 2015 році, вирушивши до Сирії

Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав батьків бойовика терористичного угруповання «Іспамська держава» (ІДІЛ) винними у підтримці тероризму. Про це повідомляє SRF.

Син засудженого швейцарського подружжя приєднався до лав ІДІЛ у 2015 році, вирушивши до Сирії.

Протягом 2016-2019 років батьки відправили йому понад 60 тисяч швейцарських франків, причому останній платіж у 40 тисяч франків вони переказали, коли чоловік і його сім'я потрапили в полон до курдів.

За словами 60-річної матері бойовика ІДІЛ, її сина змусили їхати до Сирії на громадянську війну, а вона просила його повернутися додому з дружиною та їхньою донькою.

Подружжя стверджувало в суді, що переказували кошти сину, аби допомогти йому повернутися до Швейцарії. Але суд погодився з позицією прокуратури, що батьки мали очікувати, що частина їхніх коштів може піти на користь ІДІЛ.

У звʼязку з цим матір бойовика засудили до 20 місяців умовного увʼязнення, а батька – до восьми місяців. Рішення не є остаточним і ще може бути оскаржене в апеляційній палаті, а згодом і у Федеральному верховному суді Швейцарії.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий є громадянином країни Центральної Азії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманий ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної людини. До цього чоловік тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.