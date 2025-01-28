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Внаслідок ракетного удару по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Внаслідок ракетного удару по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки
Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва загинули дві працівниці підприємства
фото ілюстративне з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків балістики

Російські окупанти у вівторок, 28 січня, атакували Миколаїв, є влучання у приватне підприємство. Дві працівниці підприємства отримали смертельні поранення. Про  це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства. Росія – країна терористів», – написав він.

До слова, до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, окупанти завдали ударів по території столичного регіону ворожими безпілотниками. Про це повідомила Національна поліція України та тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Станом на 08:50 в одному з районів сталася пожежа нежитлового приміщення, крім того, ще два приватні будинки зазнали часткового руйнування.

Так, уламки БпЛА влучили в музей ретро-автомобілів. Судячи з фото, йдеться про музей в Межигір'ї, де зберігається колекція автівок президента-втікача Віктора Януковича. 

Також правоохоронці розпочали розслідування через ворожу атаку по Одесі та області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Окупанти пошкодили житлові будинки в Одесі. Зокрема, в одному з житлових комплексів зруйновано частини квартир на 18 та 19 поверхах, вибито вікна в чотирьох багатоповерхівках.

Також пошкоджено кілька десятків автомобілів, з яких щонайменше шість автівок повністю знищені. Згідно з даними правоохоронців, відомо про трьох постраждалих.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Теги: окупанти смерть росія поліція Миколаїв пожежа ракета Віталій Кім поранення

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