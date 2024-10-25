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Нацгвардія прокоментувала нагородження медаллю мера Одеси Труханова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацгвардія прокоментувала нагородження медаллю мера Одеси Труханова
Нагородження Труханова сталося під час позачергової сесії Одеської міської ради
скріншот з відео

Відзнака, яку одна з її бригад вручила меру Одеси, не є офіційною нагородою і не є відомчою чи державною відзнакою

Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського голову Одеси Геннадія Труханова. Відповідний допис з'явився на Facebook-сторінці НГУ.

Як зазначила пресслужба Нацгвардії, відзнака, яку одна з її бригад вручила меру Одеси, не є офіційною нагородою і не є відомчою чи державною відзнакою.

Нацгвардія наголосила, що ініціатива стосовно відзначення Труханова належить винятково «окремим особам з бригади».

Раніше стало відомо, що міський голова отримав медаль «За відданість українському народові» від бригади Нацгвардії «Спартан».

Нацгвардія заперечила, що нагороджувала мера Одеси Труханова
Нацгвардія заперечила, що нагороджувала мера Одеси Труханова
скріншот

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов отримав нагороду від тодішнього командувача об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля – нагрудний знак «За службу та звитягу». Сам ж Труханов зазначив, що для нього отримана нагорода від Содоля є надвеликою честю.

Водночас у соцмережах гнівно відреагували на цю подію. Зокрема, ветеран війни з РФ, громадський активіст Олег Симороз назвав нагородження Труханова «соромом, ганьбою та знущанням з військових».

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не знав про нагороду, яку екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль мав вручити йому.

Теги: Одеса Нацгвардія мер Геннадій Труханов державні нагороди

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