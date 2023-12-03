«Укрзалізниця» повернула «лижний експрес»: як він курсуватиме

Квитки на швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славське можна придбати з 3 грудня

Швидкісний потяг доїжджатиме до відомого гірськолижного курорту

«Укрзалізниця» призначила швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славське, заявдяки якому можна без пересадок доїхати до гірськолижного курорту. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Квитки на потяг доступні у продажу відсьогодні, 3 грудня.

Розклад руху:

з Києва рейси відправлятимуться, починаючи від 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славське о 14:00;

у зворотному напрямку, зі станції Славське, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.

Нагадаємо, що у грудні «Укрзалізниця» запустить низку нових маршрутів, зокрема, міжнародних. З’явиться новий потяг із Дніпра до польського міста Хелм та прямий поїзд до Відня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.