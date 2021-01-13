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    В Одесі правоохоронці шукають вибухівку у 26 дитсадках

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    В Одесі правоохоронці шукають вибухівку у 26 дитсадках
    Фото з відкритих джерел

    Вибухівку також шукають у приміщенні Малиновського райсуду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури

    Одеські правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування дитсадків, суду та прокуратури.  Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

    Згідно з повідомленням, у місті нібито заміновано понад 20 дитсадків.

    «Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що на всі об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

    Нагадаємо, що 11 січня у дитсадку Вінниці стався вибух, постраждала дитина.

    Також наприкінці грудня у столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів. Після перевірки виявилося, що повідомлення про вибухівку було хибне. 

    Теги: вибух суд Одеса замінування поліція дитячий садок
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