В Одесі правоохоронці шукають вибухівку у 26 дитсадках

Вибухівку також шукають у приміщенні Малиновського райсуду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури

Одеські правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування дитсадків, суду та прокуратури. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Згідно з повідомленням, у місті нібито заміновано понад 20 дитсадків.

«Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на всі об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

Нагадаємо, що 11 січня у дитсадку Вінниці стався вибух, постраждала дитина.

Також наприкінці грудня у столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів. Після перевірки виявилося, що повідомлення про вибухівку було хибне.