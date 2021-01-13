В Одесі правоохоронці шукають вибухівку у 26 дитсадках
Вибухівку також шукають у приміщенні Малиновського райсуду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури
Одеські правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування дитсадків, суду та прокуратури. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Згідно з повідомленням, у місті нібито заміновано понад 20 дитсадків.
«Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30», - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на всі об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.
Нагадаємо, що 11 січня у дитсадку Вінниці стався вибух, постраждала дитина.
Також наприкінці грудня у столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів. Після перевірки виявилося, що повідомлення про вибухівку було хибне.