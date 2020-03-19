На Буковині підприємця оштрафували за порушення правил карантину



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Підприємець був заздалегідь попереджений про недопущення порушень правил карантину, але свідомо проігнорував їх Фото: Сторожинець.info

Власник магазину будівельних матеріалів вперто не хотів зачиняти торговельний павільйон

У селі Буденець Сторожинецького району Чернівецької області складено адміністративний протокол на власника магазину будівельних матеріалів, який не хотів зачиняти торговельний павільйон.

Про це повідомляє місцевий сайт Сторожинець.info.

«В ході рейду по Сторожинецькому району, який проводився силами правоохоронців Сторожинецького відділу поліції по контролю за виконання рішення комісії з питань ТЕБ та НС Сторожинецької РДА щодо протидії розповсюдження Covid-19, у селі Буденець було складено адміністративний протокол на власника магазину будівельних матеріалів, який вперто не хотів зачиняти торговельний павільйон», - йдеться у повідомленні.

Власник був заздалегідь попереджений мобільною групою Сторожинецької РДА та дільничним працівником поліції про недопущення порушень правил карантину, але свідомо ігнорував їх.

Тепер власника чекає суд, який і визначить точну суму штрафу – від 17000 до 34000 грн. згідно ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як відомо, у Чернівецькій області наразі офіційно підтверджено 10 із 16 випадків захворювання на Covid-19 в Україні.

Зокрема, в регіоні інфіковано дітей віком 10 років, рік і десять місяців та шість місяців. У Чернівецькій ОДА заявили, що діти почувають себе добре. Температури, лихоманки та пневмонії у них немає.