В Одесі продовжує знижуватися захворюваність на гострі кишкові інфекції



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Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 19 проб

Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби та стан морської води на міських пляжах

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 7,3%, порівняно з попереднім тижнем. Всього зареєстровано 202 випадки гострих кишкових інфекцій, з яких 64% склали діти, більшість - у віці 1-4-х років.

Відповідно до факторному аналізу, більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням немитих овочів і фруктів, готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

Для проведення моніторингових досліджень на холеру проведено обстеження 224-х хворих на гострі кишкові інфекції та досліджені 13 проб з об'єктів зовнішнього середовища - 10 проб морської води, 2 проби лиманової води і одна проба стічних вод. Холерний вібріон не виділено.

Минулого тижня в Одесі зареєстровано 11 випадків кору, що на чотири випадки більше, ніж попереднього тижня. У числі хворих - 2 дитини та 9 дорослих.

За даними звітних форм лікувально-профілактичних закладів, з початку 2019 року кір діагностовано у 707 одеситів, з яких 43,4% склали діти. Понад 90% усіх хворих не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. З урахуванням несприятливої епідситуації з кору, діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 19 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 19 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормативам.

У зонах рекреації морського водокористування на дев'яти міських пляжах Одеси з 12 по 18 липня 2019 року досліджені на санітарно-мікробіологічні показники 48 проб морської води, з яких не відповідала нормативним вимогам одна проба, відібрана на пляжі «10-а станція Великого Фонтану». На санітарно-хімічні показники досліджено 18 проб морської води з міських пляжів, усі проби відповідали нормам.