В Одесі пролунало декілька вибухів

В області не оголошена повітряна тривога

Сьогодні зранку, 10 квітня, в Одесі пролунав вибух. Тривогу в регіоні не оголошено. Про це повідомляє suspilne.media.

«В Одесі пролунав вибух», – йдеться у повідомленні.

Через деякий час жителі Одеси знову почули звуки вибухів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 квітня російські загарбники завдали ударів по Одеській та Миколаївській областях. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали троє людей.

Одещину росіяни атакували на світанку ракетами, зокрема й балістичними: вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також в Одесі внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька автівок. Відомо про одного постраждалого, розповів міський голова Геннадій Труханов.

Як повідомлялося, у ніч на 10 квітня російські загарбники вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА типу Shahed. Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, вранці 10 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.