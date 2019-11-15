В Одесі пройшли змагання з вітрильного спорту



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Одеські спортсмени стали переможцями змагань з вітрильного спорту «Закриття сезону навігації-2019» у різних класах

З 8 по 10 листопада 2019 року в Одесі, на зовнішньому рейді Чорноморського яхт-клубу (пляж «Отрада», траверси 7-9), відбулися змагання з вітрильного спорту «Закриття сезону навігації-2019».

У змаганнях взяли участь 60 спортсменів у класах «Оптиміст», «Лазер Радіал», «Лазер 4.7» і «420».

Вихованці відділення парусного спорту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13, які брали участь у турнірі, показали відмінні результати в різних класах, зокрема:

«Оптиміст»

- Свищов Дмитро - 1 місце (хл.);

- Харченко Вероніка - 1 місце (дів.).

«Оптиміст молодша група»

- Канцуров Володимир - 1 місце (хл.);

- Павлова Софія - 1 місце (дів.).

«Лазер 4.7»

- Червінський Олег - 1 місце (хл.).

«Лазер Радіал»

- Вердіш Андрій - 1 місце (хл.).

Клас «420»

- Жуков Олександр / Маєвський Ілля - 1 місце (хл.).

Всі призери були нагороджені цінними подарунками, грамотами та медалями.