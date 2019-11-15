В Одесі пройшли змагання з вітрильного спорту
Одеські спортсмени стали переможцями змагань з вітрильного спорту «Закриття сезону навігації-2019» у різних класах
З 8 по 10 листопада 2019 року в Одесі, на зовнішньому рейді Чорноморського яхт-клубу (пляж «Отрада», траверси 7-9), відбулися змагання з вітрильного спорту «Закриття сезону навігації-2019».
У змаганнях взяли участь 60 спортсменів у класах «Оптиміст», «Лазер Радіал», «Лазер 4.7» і «420».
Вихованці відділення парусного спорту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13, які брали участь у турнірі, показали відмінні результати в різних класах, зокрема:
«Оптиміст»
- Свищов Дмитро - 1 місце (хл.);
- Харченко Вероніка - 1 місце (дів.).
«Оптиміст молодша група»
- Канцуров Володимир - 1 місце (хл.);
- Павлова Софія - 1 місце (дів.).
«Лазер 4.7»
- Червінський Олег - 1 місце (хл.).
«Лазер Радіал»
- Вердіш Андрій - 1 місце (хл.).
Клас «420»
- Жуков Олександр / Маєвський Ілля - 1 місце (хл.).
Всі призери були нагороджені цінними подарунками, грамотами та медалями.