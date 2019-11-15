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    В Одесі пройшли змагання з вітрильного спорту

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    В Одесі пройшли змагання з вітрильного спорту

    Одеські спортсмени стали переможцями змагань з вітрильного спорту «Закриття сезону навігації-2019» у різних класах

    З 8 по 10 листопада 2019 року в Одесі, на зовнішньому рейді Чорноморського яхт-клубу (пляж «Отрада», траверси 7-9), відбулися змагання з вітрильного спорту «Закриття сезону навігації-2019».

    У змаганнях взяли участь 60 спортсменів у класах «Оптиміст», «Лазер Радіал», «Лазер 4.7» і «420».
    Вихованці відділення парусного спорту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13, які брали участь у турнірі, показали відмінні результати в різних класах, зокрема:

    «Оптиміст»
    - Свищов Дмитро - 1 місце (хл.);
    - Харченко Вероніка - 1 місце (дів.).

    «Оптиміст молодша група»
    - Канцуров Володимир - 1 місце (хл.);
    - Павлова Софія - 1 місце (дів.).

    «Лазер 4.7»
    - Червінський Олег - 1 місце (хл.).

    «Лазер Радіал»
    - Вердіш Андрій - 1 місце (хл.).

    Клас «420»
    - Жуков Олександр / Маєвський Ілля - 1 місце (хл.).

    Всі призери були нагороджені цінними подарунками, грамотами та медалями.

    спорт Одеса
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