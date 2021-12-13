В Одесі пройшов Х Благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок

На кошти, зібрані на ярмарку, буде придбано обладнання для КНП «Дитяча міська клінічна лікарня №3» Одеської міської ради

11 грудня в Міському саду пройшов Х Благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок, у якому взяли участь практично всі дипломатичні місії, акредитовані в Одесі, керівництво міста та області.

Дипломати представили не лише культуру та традиції своїх країн, на ярмарку можна було придбати новорічні прикраси та сувенірну продукцію країн світу, одяг, косметику та лікувальні засоби, що відпускаються без рецепта. Також у Міськсаду можна було скуштувати кухні країн світу, солодощі та національні напої.

На кошти, зібрані на ярмарку, буде придбано обладнання для КНП «Дитяча міська клінічна лікарня №3» Одеської міської ради.

«Упевнений, що зібраних на ярмарку коштів буде достатньо для придбання такого необхідного медичного обладнання. Від імені моїх колег бажаю всім міцного здоров'я та відмінного настрою», – привітав усіх присутніх дуайєн дипломатичного корпусу, Генеральний консул Республіки Вірменія в Одесі Геворг Петросян.

Ярмарок організований за підтримки Одеської міської ради та благодійного фонду «Корпорація монстрів».

«Проведення різдвяних дипломатичних ярмарків в Одесі вже стало доброю традицією, на яку чекають не лише одесити, а й самі дипломати. Я дякую всьому дипломатичному корпусу за таку чудову ініціативу, що підтримується протягом ось уже 10 років, а також за регулярну допомогу місту та нашу плідну взаємодію протягом усього року. Одеса – інтеркультурне багатонаціональне місто, і сьогоднішній парад прапорів на ярмарку – яскраве тому підтвердження», – зазначив Геннадій Труханов.

Благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок відбувається в Одесі з 2011 року. За роки проведення заходу для міських та обласних лікарень було придбано обладнання на суму близько двох мільйонів гривень. Кошти, отримані під час ярмарку, спрямовуються на придбання медичного та іншого обладнання для соціальних установ міста.