Одеські бабусі розчулили мережу своїми вправами на спортмайданчику (відео)

Кожна з бабусь обрала для себе тренажер

Бабусі активно працювали руками і ногами

В Одесі дві пенсіонерки зайнялися зарядкою на спортивному майданчику і стали зірками мережі. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Одеса INFO».

«Зацініть, що витворяють одеські бабусі о 7 ранку», – підписав автор відео.

На кадрах видно, як дві пенсіонерки прийшли на один з місцевих спортивних майданчиків.

Кожна з них вибрала для себе тренажер і почала займатися фізичними вправами. Бабусі активно працювали руками і ногами. Одна з бабусь була одягнена у довге пальто, спідницю та зимові чоботи, але це їй не завадило активно займатися.

Як повідомлялося, пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок Кривого Рогу.