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    Одеські бабусі розчулили мережу своїми вправами на спортмайданчику (відео)

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    Кожна з бабусь обрала для себе тренажер - Одеські бабусі розчулили мережу своїми вправами на спортмайданчику (відео)
    Кожна з бабусь обрала для себе тренажер
    фото скріншот відео

    Бабусі активно працювали руками і ногами

    В Одесі дві пенсіонерки зайнялися зарядкою на спортивному майданчику і стали зірками мережі. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Одеса INFO».

    «Зацініть, що витворяють одеські бабусі о 7 ранку», – підписав автор відео.

    На кадрах видно, як дві пенсіонерки прийшли на один з місцевих спортивних майданчиків.

    Кожна з них вибрала для себе тренажер і почала займатися фізичними вправами. Бабусі активно працювали руками і ногами. Одна з бабусь була одягнена у довге пальто, спідницю та зимові чоботи, але це їй не завадило активно займатися.

    Як повідомлялося, пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок Кривого Рогу.

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    Теги: пенсіонери спорт Одеса
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    Одеські бабусі розчулили мережу своїми вправами на спортмайданчику (відео)