В Одесі родичі померлого в реанімації пацієнта побили лікарів



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Троє осіб, які нанесли тілесні ушкодження медикам, доставлені до відділення поліції

В Одесі родичі чоловіка, який помер в реанімації, нанесли тілесні ушкодження чотирьом лікарям медзакладу.

Про це 6 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«Попередньо встановлено, що декілька днів тому до вказаної лікарні з іншого медзакладу був доставлений 46-річний чоловік. Останніх два дні життєзабезпечення пацієнта підтримувалося за допомогою штучного апарату легенів. Сьогодні хворий помер в реанімації», - заявили в поліції.

Зазначається, що зі слів лікарів стало відомо, що після отримання повідомлення про смерть чоловіка його обурені родичі увірвались до приміщення медзакладу, де побили чотирьох лікарів.

Троє осіб, які нанесли тілесні ушкодження медикам, доставлені до відділення поліції. Слідчо-оперативна група поліції працює на місці інциденту. Встановлюються обставини події.

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації інциденту в лікарні. Крім того, вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом смерті чоловіка за ч. 1 ст. 115 (з поміткою природна смерть) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у гнійно-септичному відділенні «Кам'янської міської лікарні №7» було скоєно напад на лікаря.

Зловмисника, який побив лікаря у місті Кам’янське на Дніпропетровщині, затримали.