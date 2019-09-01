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    В Одесі школам рекомендують проводити уроки по 35 хвилин

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    В Одесі школам рекомендують проводити уроки по 35 хвилин

    Рекомендація пов’язана зі спекою в 32 градуси

    В Одесі через спеку влада рекомендує школам скоротити тривалість уроку на 10 хвилин - до 35 хвилин.

    Як зазначила у Facebook директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, осінь розпочалася дуже жарким днем - 32-градусною спекою.

    «Тому рекомендуємо школам скоротити уроки до похолодання, принаймні, на перший тиждень», - написала Буйневич.

    Вона уточнила, що кожен урок рекомендовано скоротити до 35 хвилин.

    Крім того, Буйневич просить звернути увагу на урочисті лінійки з нагоди початку нового навчального року: якщо школа її проводить, то захід має бути нетривалим.

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