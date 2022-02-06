  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На гірськолижному курорті в Анталії обвалився навіс: є постраждалі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вісім людей постраждали під час обвалення навісу в гірськолижному центрі в турецькій Анталії - На гірськолижному курорті в Анталії обвалився навіс: є постраждалі
    Вісім людей постраждали під час обвалення навісу в гірськолижному центрі в турецькій Анталії
    фото: aa.com.tr

    Постраждалих з-під завалів та снігу дістали жандарми, співробітники об'єкту та туристи

    У гірськолижному центрі «Сакликент» у турецькій Анталії впав навіс, внаслідок чого постраждали вісім людей, передає Anadolu.

    За інформацією агентства, навіс одного з туристичних об'єктів обвалився через сильний снігопад.

    Як повідомляється, постраждалих з-під завалів та снігу дістали жандарми, співробітники об'єкту та туристи. Потерпілих транспортували гелікоптером до лікарні Університету Акденіз.

    Гірськолижний центр «Сакликент» знаходиться на гірському масиві Бейдаґлари в районі Коньяалти провінції Анталья.

    До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

    Теги: Туреччина рятувальники Twitter снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На гірськолижному курорті в Анталії обвалився навіс: є постраждалі