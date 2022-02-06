На гірськолижному курорті в Анталії обвалився навіс: є постраждалі
Постраждалих з-під завалів та снігу дістали жандарми, співробітники об'єкту та туристи
У гірськолижному центрі «Сакликент» у турецькій Анталії впав навіс, внаслідок чого постраждали вісім людей, передає Anadolu.
За інформацією агентства, навіс одного з туристичних об'єктів обвалився через сильний снігопад.
Як повідомляється, постраждалих з-під завалів та снігу дістали жандарми, співробітники об'єкту та туристи. Потерпілих транспортували гелікоптером до лікарні Університету Акденіз.
Saklıkent’te bir restoran çatısının çökmesi sonucu 8 misafirimiz yaralanmıştır. İtfaiye ekiplerimiz anında olay yerine gelerek müdahalede bulunmuştur.— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 6, 2022
Misafirlerimize acil şifalar diliyor, itfaiye ekibimize de özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/z3DG8FGykS
Гірськолижний центр «Сакликент» знаходиться на гірському масиві Бейдаґлари в районі Коньяалти провінції Анталья.
До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.