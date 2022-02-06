На гірськолижному курорті в Анталії обвалився навіс: є постраждалі

Вісім людей постраждали під час обвалення навісу в гірськолижному центрі в турецькій Анталії

Постраждалих з-під завалів та снігу дістали жандарми, співробітники об'єкту та туристи

У гірськолижному центрі «Сакликент» у турецькій Анталії впав навіс, внаслідок чого постраждали вісім людей, передає Anadolu.

За інформацією агентства, навіс одного з туристичних об'єктів обвалився через сильний снігопад.

Як повідомляється, постраждалих з-під завалів та снігу дістали жандарми, співробітники об'єкту та туристи. Потерпілих транспортували гелікоптером до лікарні Університету Акденіз.

Saklıkent’te bir restoran çatısının çökmesi sonucu 8 misafirimiz yaralanmıştır. İtfaiye ekiplerimiz anında olay yerine gelerek müdahalede bulunmuştur.



Misafirlerimize acil şifalar diliyor, itfaiye ekibimize de özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/z3DG8FGykS — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 6, 2022

Гірськолижний центр «Сакликент» знаходиться на гірському масиві Бейдаґлари в районі Коньяалти провінції Анталья.

До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.